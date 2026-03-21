TÜNEL GİRİŞİNDE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Karabük'ün Yenice ilçesinde tünel girişinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Yenice kara yolunun Suçatı Tüneli girişinde meydana geldi. Y.K. (48) idaresindeki 78 SS 122 plakalı otomobil, tünel girişinde E.C. (22) yönetimindeki 35 JJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.K. (38), E.K. (7), A.C. (66), Z.C.G. (56), M.A.G. (8) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

