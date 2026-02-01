Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da yürüyüşe katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşte, Kürtlerin Suriye'nin demokratik bir parçası olma arzusunu dile getirdi ve yapılan anlaşmayı olumlu bulduğunu açıkladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Bakırhan, beraberindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve bazı DEM Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grupla, Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'ndan Yenişehir ilçesi Ofis Semti'ne kadar yürüdü.

Bakırhan, burada yaptığı açıklamada, Kürtlerin Suriye'nin demokratik bir parçası olmak istediğini ifade etti.

"Eğer Suriye rejimi 30 Ocak'taki anlaşmaya uyar bunu doğru bir zeminde hayata geçirirse başta Suriye olmak üzere Orta Doğu kazanır, Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Oradaki demokratik adımlar buradaki sürecin ilerlemesini sağlar." diyen Bakırhan, yapılan anlaşmayı olumlu bulduklarını ve yakından takip ettiklerini söyledi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti

Juventus, Nesyri ve Duran'ın ardından gözünü Cimbomlu yıldıza dikti