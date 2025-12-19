Haberler

Tuncer Bakırhan:  Leyla Zana Hakkında Tribünlerden Atılan Irkçı ve Cinsiyetçi Tezahürat, Açıkça Kürt Düşmanlığının Bir Tezahürüdür

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursaspor-Somaspor maçında Leyla Zana'ya yönelik ırkçı ve cinsiyetçi tezahüratları kınadı. Bakırhan, nefret diline karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde yapılan Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leyla Zana hakkında tribünlerden atılan ırkçı ve cinsiyetçi tezahürat, açıkça Kürt düşmanlığının bir tezahürüdür. Sevgili Leyla Zana'ya yönelik bu nefret dili ayrımcılığın en çirkin halidir. Bu ırkçı söyleme karşı sessiz kalmayacağız, nefret kültürünün normalleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

