Tuncer Bakırhan: Gün, çocuklarımız için ortak masa kuracağımız gündür

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki 2 okulda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin, "Buradan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksiniz Meclis'teki bütün siyasi parti liderlerini bir araya çağırın. Sayın Kurtulmuş; gün, çocukların güvenliği ve gençlerin geleceği için ortak bir masa kuracağımız gündür" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bugün burada yalnızca bir siyasetçi olarak değil, sabahları çocuklarını okula uğurlayan ve akşam da dönüşlerini bekleyen milyonlarca anne-babadan birisi olarak konuşmak istiyorum. Beklemenin ne olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz, çünkü her sabah aileler çocuklarını uğurluyorlar ve dönmesini bekliyorlar. Urfa ve Maraş'ta da bazı aileler çocuklarını bekledi ama maalesef çocuklar dönemedi. Ülke olarak çok üzgünüz, yastayız. Yaşamını yitiren çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Bu saldırılar hepimizi sarstı, birçok hayat söndü. Bu acıyı doğru okuyamazsak teselliden öteye geçemeyeceğiz. Tıpkı diğer katliamlarda olduğu gibi teselli ile yetineceğiz. Oysa teselli ile yetinmek yeni felaketlere kapı aralamaktan başka bir işe yaramaz. Yasımızı kalbimizde taşıyacağız ama yas, susmak değildir. Yas gerçeğin yüzüne bakma ve yeni felaketleri önleme sorumluluğudur. Bu katliamlar münferit değil, bireysel çılgınlık ise hiç değil. Bu yıllardır biriken bireysel ve toplumsal öfkenin, çaresizliğin, yalnızlaştırmanın ve duyarsızlaştırmanın bir sonucudur. Sistem maalesef burada olduğu gibi dokunduğu her şeyi çürütüyor. İnsanı yalnızlığa, toplumu dağılmaya, geleceği ise karanlığa mahkum ediyor. Bu şekilde eşitsizlikler derinleşiyor, kurumlar çöküyor, insanlar birbirine yabancılaşıyor ve felaket, 'Geliyorum' diyor. Böyle bir ortamda şiddet normalleşir, güvensizlik büyür ve bu yük en çok çocuklarımızın sırtına biner" ifadelerini kullandı.

'BAŞIMIZI ELLERİMİZİN ARASINA ALIP DÜŞÜNMELİYİZ'

Siyaset kurumunun çocuklar için adım atması gerektiğini belirten Bakırhan, "Bütün siyaset kurumu olarak başımızı ellerimizin arasına alıp düşünmeliyiz. Bu durum karşısında bir yol açmalıyız. İktidar yol açmıyorsa hep birlikte bu yolu bulmak zorundayız. Çocukların güvende olmadığı bir ülkenin hiçbir karışı, hanesi, sokağı güvende değil, huzurlu değil. Bu ülke hepimizin, çare de hepimizin omuzlarında. Bu nedenle buradan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksiniz Meclis'teki bütün siyasi parti liderlerini bir araya çağırın. Sayın Kurtulmuş; gün, çocukların güvenliği ve gençlerin geleceği için ortak bir masa kuracağımız gündür. Bu masa ülkenin vicdan masası olmalıdır. Bu ülkenin çocukları sahipsiz değil, öğretmenleri yalnız değil, ülkemizin geleceğini asla karanlığa teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı