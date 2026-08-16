Bakırhan: Amedspor-Erzurumspor maçı kardeşliğe örnek olsun

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Amedspor-Erzurum spor maçı öncesinde iki şehir arasında dostluk ve kardeşlik mesajı verdi. Bakırhan, karşılaşmanın Süper Lig başta olmak üzere tüm liglere örnek olmasını diledi.

Bakırhan, sosyal medya hesabından, Amedspor-Erzurum spor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Sahada, iki şehrin dostluğu buluşsun. Erzurum'dan gelen misafirlerimiz Diyarbakır'ın sofrasında, sokağında kendini evinde hissetsin. Diyarbakır'dan Erzurum'a gidecekler de aynı sıcak karşılamayı görsün" dedi.

Sporun insanları ayıran değil, buluşturan bir alan olması gerektiğini belirten Bakırhan, "Bu maçın böyle bir atmosferde geçmesini, bunun bir başlangıç olup tüm Süper Lig maçlarına örnek olmasını umuyorum. Amedspor–Erzurum spor maçı öncesi dileğim; sahada futbolun, tribünlerde dostluğun ve kardeşliğin buluşmasıdır. Erzurum'dan Diyarbakır'a gelen her taraftar kendisini bu kadim kentin sofrasında, sokağında, yüreğinde evinde hissetsin. Diyarbakır'dan Erzurum'a giden her taraftarımız da aynı sıcaklıkla, aynı kardeşlik duygusuyla karşılaşsın" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, futbolun yalnızca 90 dakikadan ibaret olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbol, farklı şehirleri, renkleri ve insanları birbirine yaklaştırmanın bir vesilesidir. Bizim ihtiyacımız olan rekabetin olduğu ama fanatizmin olmadığı, farklılıklarımızla birlikte yan yana durabildiğimiz bir spor kültürüdür. Barışın, kardeşliğin ve birlikte yaşama iradesinin güçlendiği her karşılaşma, aslında hepimiz için bir kazanımdır. Dilerim Amedspor–Erzurumspor maçı, iki şehrin dostluğunun güzel bir buluşmasına dönüşür. Bu güzel atmosfer, yalnızca bu maça değil, Süper Lig başta olmak üzere bütün liglere örnek olsun."

Kaynak: ANKA