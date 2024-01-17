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Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava etkili

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Tunceli, Ardahan, Erzurum ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Erzurum'da fırtına ve kar yağışı nedeniyle kırağı oluştu, Ağrı'da ise buz sarkıtları oluştu. Tunceli ve Ardahan'da ise cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Erzurum'da, yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan fırtına bir süre sonra yerini aralıklarla kar yağışı ve tipiyle bıraktı.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuk hava nedeniyle araçlarda kırağı oluştu, şadırvanlar buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını örttükleri battaniye ve brandalarla soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

Murat Kanyonu'ndaki kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Hozat, Pülümür, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde kar etkili oldu.

Yağışla ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü, ekipler yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Karla birlikte etraf beyaza büründü.

Kaynak: AA / Güncel

Ardahan Tunceli Ağrı Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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