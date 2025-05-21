Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Alındı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Alındı
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını ve yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın vekaleten görevlendirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze alındığını, yerine vekaleten Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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