Haberler

Munzur Vadisi'nde yangın kontrol altında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Vali Şefik Aygöl, 2 hektarlık alanda yangının minimize şekilde devam ettiğini, soğutma için helikopter müdahalesi yapılacağını ve dağ sarımsağı toplayanların yangına neden olabileceğini bildirdi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangını alanında incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, milli parkın Venk Köprüsü mevkisine gelerek İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erdal Tunçtan'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yangın alanını inceleyen Aygöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.46 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarının yapıldığını hatırlattı.

Ekiplerin dünden beri yangına müdahale ettiğini belirten Aygöl, "Alanımız 5 hektar ancak yangın şu anda 2 hektarlık bir alanda çok minimize şekilde devam ediyor, rüzgar yok. Onun için etrafa çok sıçramasını beklemediğimiz bir durumda. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile temaslar kuruldu. Soğutmaya yönelik birazdan helikopter müdahalesi yapılacak." dedi.

Aygöl, yangına 50'nin üzerinde personelin müdahale ettiğini bildirerek, "Arkadaşlarımızın ilk değerlendirmesi dağ sarımsağının toplandığı dönemdeyiz. Köylülerimizin, vatandaşlarımızın bu hususta dağ sarımsağıyla ilgili yangın alanına çıktıklarını değerlendiriyoruz ama teknik incelememiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış ve bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

Ekipler, tırmık ve küreklerle müdahale ederek yangını kontrol altına almıştı.

Kaynak: AA
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı

Süper Lig devi çıldırdı! Vlahovic'e de teklif yaptılar
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor

Süper Lig'de yeni dönem! Artık kafalarına göre takılamayacaklar
Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı

Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı
Siz misiniz torbacılık yapan! Eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı

Siz misiniz torbacılık yapan! Tek tek enselendiler
İngiltere kıyılarında esrarengiz görüntü! Görenler ne olduğunu anlayamadı

Esrarengiz görüntü! Denize giren vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı
Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Makineye kapılan işçi feci şekilde can verdi!