Munzur Vadisi'nde yangın kontrol altında

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki orman yangını alanında incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, milli parkın Venk Köprüsü mevkisine gelerek İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erdal Tunçtan'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yangın alanını inceleyen Aygöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.46 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarının yapıldığını hatırlattı.

Ekiplerin dünden beri yangına müdahale ettiğini belirten Aygöl, "Alanımız 5 hektar ancak yangın şu anda 2 hektarlık bir alanda çok minimize şekilde devam ediyor, rüzgar yok. Onun için etrafa çok sıçramasını beklemediğimiz bir durumda. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile temaslar kuruldu. Soğutmaya yönelik birazdan helikopter müdahalesi yapılacak." dedi.

Aygöl, yangına 50'nin üzerinde personelin müdahale ettiğini bildirerek, "Arkadaşlarımızın ilk değerlendirmesi dağ sarımsağının toplandığı dönemdeyiz. Köylülerimizin, vatandaşlarımızın bu hususta dağ sarımsağıyla ilgili yangın alanına çıktıklarını değerlendiriyoruz ama teknik incelememiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Venk köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış ve bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri yönlendirilmişti.

Ekipler, tırmık ve küreklerle müdahale ederek yangını kontrol altına almıştı.

Kaynak: AA