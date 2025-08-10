Tunceli Valisi Aygöl, Ali Boğazı bölgesinde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Ali Boğazı bölgesinde inceleme yaptı.

Aygöl, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Çemişgezek ilçesindeki Boztepe Yaşam Kulesi'ni ziyaret etti.

Burada askerlerle bir araya gelen Aygöl, ilçenin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ali Boğazı bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aygöl, yaptığı konuşmada, bölgede yıllardır terörle mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bölgenin artık huzura kavuştuğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki özellikle bu uğurda can veren şehitlerimiz, o şehitlerimizin mübarek kanları ve gazilerimizin üstün cesaretleriyle şu anda burada sadece huzur olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere 'Terörsüz Türkiye'yi tartıştığımız bu dönemde bu huzur ortamı sağlayanlara teşekkür ediyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bugün de bir karış toprak için canlarını feda etmekten hiçbir şekilde çekinmeyen kahramanlarımıza müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin, milletimizi güçlü kılsın, devletimizi kaim eylesin inşallah."