Tunceli semalarında görülen ışık hüzmesi kamerada

TUNCELİ'de akşam saatlerinde kentin birçok noktasından görülen ışık hüzmesi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Akşam saatlerinde Tunceli semalarında ışık hüzmesi belirdi. Kentin birçok noktasından görülen ışık, kısa sürede gökyüzünde belirgin bir parlaklık oluşturdu. Bu sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda seyir halindeki araçta bulunan Çağlar Kahraman, gökyüzündeki ışığı fark ederek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı