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Tunceli Pülümür'de minibüsün üzerine kaya düştü, sürücü yaralandı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Tunceli-Erzincan kara yolunun Çat mevkisinde dağdan kopan kaya parçası bir minibüsün üzerine düştü. Kaya düşmesi sonucu yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği minibüsün sürücüsü yaralandı.

Y.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsün üzerine Tunceli- Erzincan kara yolunun Çat mevkisinde kaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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