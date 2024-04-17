Tunceli Ovacık'ta Bahar Çiçekleri Açtı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde havaların ısınmasıyla karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı. Sarp dağlar ve meşe ormanlarıyla kaplı Ovacık ilçesi, doğal güzellikleriyle her mevsim dikkati çekiyor. Yıl boyu turist ağırlayan ilçe, bahar aylarında şelaleleri, gölleri, yaylaları ve çiçekleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor. İlçede karın erimeye başladığı Munzur Dağları'nın etekleri de süsen, kırmızı lale ve kar çiçekleriyle renklendi. Kayalık ve dere kıyılarında açan çiçekler, yeşilin tonlarıyla bütünleşerek güzel görüntü oluşturdu. Yöredeki bazı doğaseverler de rotalarını dağlara çevirerek çiçeklerin arasında vakit geçirdi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde havaların ısınmasıyla karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı.
Sarp dağlar ve meşe ormanlarıyla kaplı Ovacık ilçesi, doğal güzellikleriyle her mevsim dikkati çekiyor.
Yıl boyu turist ağırlayan ilçe, bahar aylarında şelaleleri, gölleri, yaylaları ve çiçekleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.
İlçede karın erimeye başladığı Munzur Dağları'nın etekleri de süsen, kırmızı lale ve kar çiçekleriyle renklendi.
Kayalık ve dere kıyılarında açan çiçekler, yeşilin tonlarıyla bütünleşerek güzel görüntü oluşturdu.
Yöredeki bazı doğaseverler de rotalarını dağlara çevirerek çiçeklerin arasında vakit geçirdi.