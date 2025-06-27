Tunceli'nin Renkli Simgesi Uzun Mehmet Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 'Uzun Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız, kültürel etkinliklerdeki gösterileriyle tanınıyor ve yerel kültüre katkılarıyla biliniyordu.

Tunceli'de renkli siması ve "Uzun Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentte özellikle festival ve bazı kültürel etkinliklerde gösteriler yapan Yıldız, Moğultay Mahallesi'ndeki dükkanında rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tunceli'mizin sembol isimlerinden kültürel mirasımıza sahip çıkan, geleneklerimizi yaşatmak ve geleceğe aktarmak adına ömrünü adayan, duruşuyla, renkli kişiliğiyle, bilgeliğiyle ve gönül zenginliğiyle şehrimizde Uzun Mehmet lakabıyla tanınan Mehmet Yıldız'ı maalesef kaybettik. Mekanı cennet makamı ali olsun tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan büyük tehlikeyi böyle aktardı!
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isme tahliye!
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.