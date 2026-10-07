Tunceli Nazımiye'de ekipler, kapalı köy yolunda yaralıyı 2 saatte ambulansa ulaştırdı

Tunceli Nazımiye'de ekipler, kapalı köy yolunda yaralıyı 2 saatte ambulansa ulaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli Nazımiye'de sağanak nedeniyle yolu kapanan Geriş köyündeki yaralı, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla ambulansa ulaştırıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yürüyerek yaralıya ulaştı ve yaralı sedyeyle taşınarak Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde tedaviye alındı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde sağanak nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki yaralı, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla ambulansa ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Geriş köyünde yaşayan 53 yaşındaki A.Y. arazide düşüp bacağından yaralanınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda araçlarla ilerleyemeyince yaralının bulunduğu alana yürüyerek ulaştı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y, daha sonra sedyeyle yaklaşık 2 saat taşınarak ambulansa getirildi.
A.Y, Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde tedavi altına alındı.