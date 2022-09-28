Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık tesisine tepki

Tunceli'de bir grup vatandaş, belediye tarafından Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Tunceli'de bir grup vatandaş, belediye tarafından Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisinin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda toplanan Sütlüce ve çevre köylerin bazı sakinleri, ilçe belediyelerinin de projeye destek verdiği iddiasıyla ellerinde pankart ve dövizlerle CHP İl Başkanlığı binasına yürüdü.

Köy sakinlerinden Selman Çimen, burada grup adına yaptığı konuşmada, katı atık tesisi projesine karşı olduklarını söyledi.

Projenin iptal edilmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Bölgedeki 55 bin meşe ağacı yok olacaktır. Tarım ve hayvancılığın verimini kaybetmesi ve hayat kalitesinin düşmesiyle yöre halkı göç edecektir. Proje alanı ve çevresindeki su kaynakları yok olacak ve kirlenecektir. Tesisten yayılacak olan koku doğrudan şehir merkezini olumsuz etkileyecek, hava, su, toprak ve gürültü kirliliği oluşturacaktır."

Gruptakiler basın açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ile görüştü.