Tunceli-Erzincan yolunda devrilen araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı

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TUNCELİ- Erzincan kara yolunda takla atıp çay kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, bölgede çalışan bir kepçenin kovasıyla yaralılara ulaştı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Zağge mevkisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak Pülümür Çayı kenarına devrildi. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 500 metre uzaklıkta çalışan iş makinesinin operatöründen yardım istendi. Sağlık ekipleri, kepçenin kova kısmıyla yaralılara ulaştı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı