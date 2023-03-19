Tunceli-Erzincan arası zincirsiz tırlara kapatıldı Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan sınırı ile Pülümür ilçesi arasındaki yolun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Tunceli- Erzincan arası zincirsiz tırlara kapatıldı

TUNCELİ - Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan sınırı ile Pülümür ilçesi arasındaki yolun ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldığını bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır"denildi.