Tunceli'de yaban keçileri için doğaya yem bırakıldı

Tunceli'de zorlu kış şartları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban keçileri için doğaya yem bırakıldı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı günlük yaşamın yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 metreye ulaştığı kentte, doğanın beyaz örtüyle kaplanması nedeniyle yaban hayvanları beslenmekte güçlük çekiyor.

Bu kapsamda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi ekipleri, yaban keçileri için Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Halvori Gözeleri mevkisinde araziye yonca ve buğday bıraktı.

Aygöl, burada yaptığı konuşmada, milli parkta dağ keçilerinin popülasyonun yoğun olduğunu söyledi.

Doğadaki canlılar için bir etkinlik yaptıklarını belirten Aygöl, "Birçok bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimiz bu canlarımıza sahip çıkmak ve beslenme problemi yaşayacakları dönemde onlara yardımcı olmak için gayret içindeler. Şehrimiz, doğadaki canlılar ile ilgili olarak herkesin sahiplendiği bir yer. Vatandaşlarımıza da özellikle bu dönemde, bu canlara sahip çıkmalarını talep ettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal da katıldı.