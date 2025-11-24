Tunceli'de Yeni Okul Açılışı Gerçekleştirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, inşa edilen Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu törenle açıldı.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Tunceli'nin eğitim altyapısına dair çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aygöl, "Biz çocuklarımıza en iyi şartları oluşturmak için mücadelemize devam edeceğiz. Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek okul hizmete açıldı.

Programa, Mazgirt Kaymakamı Emrah Karaduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, bazı kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.