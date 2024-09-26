Tunceli'de Yaşlılar İçin Munzur Çayı'nda Kahvaltı Etkinliği Düzenlendi
Tunceli'de, 85 yaş ve üzeri yaşlılar için Valilik organizasyonunda Munzur Çayı kıyısında kahvaltı etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar için Munzur Çayı kıyısında kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Valilik tarafından il merkezinde yaşayan 85 yaş ve üzeri yaşlıların keyifli vakit geçirmesi amacıyla program organize edildi.
Sağlık personellerince evlerinden alınan yaşlılar, araçlarla kentin Miskisağ mevkisinden geçen Munzur Çayı'nın kıyısına getirildi.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da etkinliğe katılarak yaşlılarla sohbet etti, talep ve sorunları dinledi.
Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran da katıldı.