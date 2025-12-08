Tunceli'de Yasa Dışı Avcılık Yapan 3 Kişiye Ceza

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 3 kişiye idari para cezası ve tazminat uygulandığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamada, "Drone destekli koruma–kontrol faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Tunceli'de ekiplerimiz tarafından drone ile yapılan denetimlerde, 3 şahsın yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi. Şahıslara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezası ve tazminat uygulanırken, kullandıkları silahlara da el konuldu. Yaban hayatının sürdürülebilirliği için denetimlerimiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.