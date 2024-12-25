Üye Girişi
Haberler
Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da içinde 72 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü
Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu uçağının düşme anı! Bir anda alev topuna döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
Asgari ücrete yapılan zammı düşük bulanlar bu saate kilitlendi
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Tunceli'de Yaralı Yaban Keçisine Tedavi

Tunceli'de Yaralı Yaban Keçisine Tedavi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de yol kenarında yaralı halde bulunan yaban keçisi, vatandaşlar tarafından veteriner hekim kontrolünden geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kaçak avlanmaya ise 650 bin lira para cezası uygulanıyor.

Tunceli'de yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kenarında yaralı halde erkek yaban keçisi gören vatandaşlar, keçiyi alarak ilçe merkezine getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan yaralı yaban keçisi daha sonra tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yaban keçisinin kaçak avlanmasına 650 bin lira para cezası kesiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
img

Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı: Sonuçlarından sorumlusunuz
img

Asgari ücret zam oranı belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Açıklanan rakam ittifak ortağını da isyan ettirdi
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri

A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.