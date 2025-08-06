Tunceli'de Uyuşturucu Ticareti Soruşturması: Şüpheli Gözaltında

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, İ.G. isimli şahsın evine düzenledikleri operasyonda 50 kök kenevir, 176 gram esrar ve çeşitli kaçak av malzemeleri ele geçirdi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Mazgirt ilçesine bağlı Dallıbel köyünde yaşayan İ.G'nin uyuşturucu sattığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 kök kenevir bitkisi, 176 gram satışa ve kullanıma hazır kubar esrar, uyuşturucu üretiminde kullanılan filizlendirme/iklimlendirme aparatı, ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu, kaçak avlanmış kaya kartalı trofesi, kaçak avlanan dağ keçisi boynuzu, 300 metre sulama hortumu, uyuşturucu kullanım aparatı ve bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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