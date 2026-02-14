Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 430 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda D.T'yi gözaltına aldı.
Adresteki aramalarda 430 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel