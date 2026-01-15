Haberler

Tunceli'de UMKE ekipleri, yolu kardan kapanan köylerdeki 3 hastaya ulaştı

Tunceli'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı köylerdeki hastalara yardımcı oldu. 65 yaşındaki mide bulantısı, baş dönmesi ve çarpıntı şikayetleri olan hasta yol açma çalışmaları ile ambulansa ulaştırılırken, 99 yaşındaki KOAH hastasına oksijen tüpü temin edildi. 103 yaşındaki hasta ise yerinde bakım aldı.

TUNCELİ'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı köylerdeki 3 hastaya ulaşıp yardımcı oldu.

Yoğun kar yağışı ve zorlu coğrafi koşulların etkili olduğu il genelinde UMKE ekipleri, kapanan yollar nedeniyle sağlık hizmetine erişimde sorun yaşanan yerleşim yerlerine müdahale etti. Çalışmalar kapsamında bir süredir mide bulantısı, baş dönmesi ve çarpıntı şikayetleri bulunan 65 yaşındaki hasta, iş makinelerinin desteğiyle yürütülen yol açma çalışmasının ardından UMKE ekiplerince bulunduğu noktadan alınarak ambulans ekibine teslim edildi. Ekipler, aynı süreçte oksijen cihazı arızalanan 99 yaşındaki kronik KOAH hastası için oksijen tüpü temin ederek ihtiyacını giderdi.

Aynı köyde rahatsızlanan 103 yaşındaki bir diğer hastanın da genel tıbbi bakımı ekipler tarafından yerinde yapıldı.

Haber- Kamera: Serhat OZAN YILDIRIM / TUNCELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
