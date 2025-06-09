Tunceli'de Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Hayatını Kaybeden Anneanne ve Torunu Defnedildi

Tunceli'de Uçurumdan Yuvarlanan Araçta Hayatını Kaybeden Anneanne ve Torunu Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bayramın ilk günü meydana gelen kazada hayatını kaybeden 70 yaşındaki Refiye Karakaş ile 10 yaşındaki torunu Tuna Metin, Çanakkale'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde aile yakınları taziyeleri kabul etti.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bayramın ilk günü içinde bulundukları otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Refiye Karakaş (70) ile torunu Tuna Metin (10), Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran'da Tunceli-Çemişgezek kara yolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkisinde meydana geldi. 17 AHN 009 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak, ambulanslarla Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, Elazığ'daki hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuna Metin ve anneannesi Refiye Karakaş, kurtarılamadı. Tuna Metin ve anneannesi Karakaş'ın cenazeleri, memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyüne getirildi. Anneanne ve torunu için bugün öğle vakti Yeniköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Tuna Metin ve Refiye Karakaş'ın yakınları cenazede taziyeleri kabul etti. Karakaş ve torunun bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

Burcu öğretmenin yardım çığlığı! Hayatı kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.