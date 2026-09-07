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Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. 

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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