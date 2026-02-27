Haberler

Tunceli'de tipi nedeniyle sağlık ekibi hastaya güçlükle ulaşıldı

Güncelleme:
Ovacık ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Acil vakaya ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen hastaya ulaştı ve hastaneye sevk etti.

TUNCELİ'de tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Ovacık ilçesinde, mezradaki acil vaka için yola çıkan sağlık ekibi, ambulansla hastaya güçlükle ulaştı.

Ovacık ilçesinde etkisini artıran tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede kar kalınlığı 1 gün içinde 1 metreye ulaştı. Akşam saatlerinde tipi nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bu sırada Gözeler köyünün Elbab mezrasında acil vaka ihbarı yapıldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ambulansla yola çıktı. Yolun kardan yer yer kapandığı güzergahta ekipler ilerlemekte zorlandı. Ambulansın sileceklerinin donması üzerine sürücü, aracı durdurup camları temizledi. Ekipler, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen bir süre sonra mezraya ulaştı. Hasta, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
