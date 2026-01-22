Tunceli'de terör propagandası iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Tunceli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ile faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan Nuçe Civan isimli internet sitesi üzerinden 'Dersim ve Amed'de Rojava İçin Yazılama' konu başlığı altında bir yazı paylaşılarak ilimizde yasa dışı pankart açıldığı ve bu eyleme dair görsellerin paylaşıldığı tespit edildi. Terörle mücadele ekiplerimizce söz konusu pankart eylemlerini gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs operasyonla yakalanarak gözaltına alındı."

Açıklamada, ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 3 plastik tüp yağlı boyaya ve örgütsel olduğu değerlendirilen not ile dergilere incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.