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Tunceli'de temel kazısı endişesi: Bina boşaltıldı

Tunceli'de temel kazısı endişesi: Bina boşaltıldı
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Tunceli Valiliği, Atatürk Mahallesi'nde yürütülen temel kazısından etkilenen bir binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, Atatürk Mahallesi'nde yürütülen temel kazısından etkilenen bir binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, mahalledeki bir binanın bitişiğinde yürütülen temel kazısı sırasında, kazı alanının arka kısmında bulunan binadan çatırdama sesleri geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ulaştığı belirtildi.

İhbar üzerine AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Tedbir amacıyla söz konusu bina boşaltılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmış, ilgili ekipler tarafından bölgede inceleme başlatılmıştır. Binanın mevcut durumuna ilişkin jeolojik ve teknik incelemeler devam etmekte olup, hazırlanacak raporlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaç halinde vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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