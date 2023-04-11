Tunceli'de taşkında mahsur kalan 11 vatandaş, kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı Tunceli-Ovacık karayolunda Munzur çayının taşması sonucu mahsur kalan 11 vatandaş, kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de taşkında mahsur kalan 11 vatandaş, kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli-Ovacık karayolunda Munzur çayının taşması sonucu mahsur kalan 11 vatandaş, kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli-Ovacık kara yolunda aşırı sağanak yağış nedeniyle Munzur çayı birden fazla noktada taştı. Valilik tarafından ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılan yolda, taşkın nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşın imdadına, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yetişti.

Ekipler, mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle taşkının olduğu bölgede alırken, vatandaşlara kara yolunu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.