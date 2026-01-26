Haberler

Tunceli'de silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de üç ayrı silahlı saldırıya karışan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol altına alındı. Operasyonlar Tunceli, Hozat, Elazığ ve Tokat'ta gerçekleştirildi.

Tunceli'de üç ayrı silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde 20 Ocak'ta üç ayrı silahlı saldırı olayı yaşandığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde olaylarla bağlantılı 12 şüpheli tespit edilmiş, Tunceli il merkezi, Hozat ilçesi ile Elazığ ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, bahse konu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Adli kontrol altına alınan 3 kişi hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmıştır. Suçluların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise ayrıca adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, olaylara karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Tunceli'nin huzur ve güvenliğini bozmayı amaçlayan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek suç ve suçlularla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteğiyle aynı kararlılık ve hassasiyetle devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu

Görüntü Türkiye'den! Kendiliğinden oluştu, görenler gözlerini alamadı
Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı

Oğlu, dünya devine imza attı
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

Diziden apar topar çıkarılan isme mesai arkadaşından destek