Tunceli'de silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Tunceli'de üç ayrı silahlı saldırı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde 20 Ocak'ta üç ayrı silahlı saldırı olayı yaşandığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde olaylarla bağlantılı 12 şüpheli tespit edilmiş, Tunceli il merkezi, Hozat ilçesi ile Elazığ ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, bahse konu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Adli kontrol altına alınan 3 kişi hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmıştır. Suçluların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli hakkında ise ayrıca adli işlem yapılmıştır."

Açıklamada, olaylara karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Tunceli'nin huzur ve güvenliğini bozmayı amaçlayan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek suç ve suçlularla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteğiyle aynı kararlılık ve hassasiyetle devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.