Tunceli'de araç ve restorana silahlı saldırı düzenlendi

Tunceli'nin Atatürk ve Moğultay mahallelerinde düzenlenen silahlı saldırıda bir araç ve bir restoran hedef alındı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de bir araç ve restorana silahlı saldırı yapıldı.

Kentte, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Atatürk Mahallesi'nde bir araca ve Moğultay Mahallesi'ndeki bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Restoranda bacağından yaralanan kişi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
