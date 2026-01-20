Haberler

Tunceli'de 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Tunceli'de 2 ayrı silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de iki farklı adreste gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 1 kişi hafif yaralandı. İlk saldırı park halindeki bir cipe, ikinci saldırı ise bir restorana yapıldı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TUNCELİ'de iki farklı adreste bir cip ile bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İlk silahlı saldırı, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan plakasız bir otomobilden park halinde bulunan ve içinde insanların olduğu cipe tabancayla ateş açıldı. Saldırıda araca 6 kurşun isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

İKİNCİ SALDIRI RESTORANA YAPILDI

İlk olaydan kısa bir süre sonra bu kez Ovacık yolu üzerinde bulunan bir restorana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu içeride bulunan ismi açıklanmayan restoranın eski sahibi, seken kurşunun sıyırmasıyla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine her iki olayın yaşandığı bölgelere çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansta ayakta tedavi edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıların gerçekleştiği noktalarda detaylı çalışma yaptı.

Saldırıları gerçekleştiren kişi ya da kişilerini tespit edip, yakalamak için harekete geçen, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

Tam 5 gol! Şampiyonlar Ligi'ni çok özlemişiz
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı

Suriye'de beklenen anlaşma sağlandı
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?