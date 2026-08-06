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Ovacık'ta çobanın ayağından kaza silah yarası

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Tunceli Ovacık'ta Deveçukuru Yaylası'nda koyun otlatan B.D, silahının kazaen ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Jandarma ve yaylacıların desteğiyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çoban tedavi altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kazaen ayağından vurulan çoban, hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki Munzur Dağları'nın Deveçukuru Yaylası'nda koyun otlatan B.D, silahının kazaen ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Bunun üzerine yayladakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan B.D, jandarma ve yaylacıların desteğiyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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