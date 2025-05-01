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Tunceli'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Tunceli'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, çatılar ve elektrik direklerinde hasara yol açtı. Rüzgarın uçurduğu çatılar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şiddetli rüzgarın çatıyı uçurma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.

Rüzgarın etkisiyle ilçelerdeki bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar yerinden söküldü.

Mazgirt'in Akpazar beldesinde de rüzgarın bir binanın çatısını uçurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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