Tunceli'de sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar Çayı'na akın etti

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde hava sıcaklığında yaşanan artışın ardından, ilçede yaşayanlar ve dışarıdan gelen hafta sonu tatilcileri, soluğu doyumsuz manzaraya sahip Tağar Çayı'nda aldı.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve ilçe dışından gelen hafta sonu tatilcileri, hem bunaltıcı sıcaktan korunmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek için Çemişgezek ilçe merkezinde akan Tağar Çayı'na akın etti. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği ilçede, vatandaşların bazıları Tağar Çayı kıyısında gölgelik yerlerde piknik yaptı, bazıları ise çayın serin sularında yüzerek günün tadını çıkardı

Tağar Çayı'nın serin sularında güzel vakit geçirdiklerini dile getiren Mehmet Ceyhun Akın, "Biz burada Tağar Çayı'nda serinlemeye geliyoruz. Yaz günleri çok sıcak olduğu için burada soğuk suda kendimizi serinletmeye çalışıyoruz ve serinliyoruz. Hatta bazen Tağar Çayı suyunda üşüyoruz. Burada arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Burada aileler piknik yapabiliyor ve doğal ortam çok güzel. Burada herkes gelip piknik yapabiliyor, istedikleri zaman gelip burada suya girebiliyor. Suyu çok temiz ve soğuk olduğu için yaz günleri herkesin tercihi burası oluyor" dedi.

Tağar Çayı sayesinde güzel bir yaz geçirdiğini aktaran Yavuz Yıldırım, "Burada havalar ısınınca herkes Tağar Çayı kıyısına geliyor, yüzüyor. Herkes mutlu şekilde pikniğini yapıyor. Bizim Bodrum'a, Marmaris'e ihtiyacımız olmuyor. Çemişgezek Tağar Çayı bize yetiyor. Havalar ısınınca soluğu buradan alıyoruz. Arkamdaki muhteşem manzaranın farkındasınız. Burası çok güzel. Gelip görmenizi tavsiye ederim" şeklinde konuştu.