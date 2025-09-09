Tunceli'de PKK'lı teröristlerce Ulukale köyünde şehit edilen 13 sivil anıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 9 Eylül 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 sivil için anma programı düzenlendi.
İlçenin Ulukale köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda şehit edilen vatandaşların hayatlarına dair bilgiler verildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Anma törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, kurum amirleri, vali yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.