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Tunceli'de şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi. Güneybaşı köyünde gerçekleştirilen programda, şehitlerin hayatlarına dair bilgi verildi, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, mezarlarına karanfiller bırakıldı. Törene, kaymakam, belediye başkanı, savcılar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 1993 ve 1997 yıllarında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu için anma programı düzenlendi.

Güneybaşı köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusunun hayatlarına dair bilgi verildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Akvekil, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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