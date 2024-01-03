Tunceli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Koyunuşağı köyü Bağın Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Şerif Ekinci idaresindeki 63 ADL 276 plakalı otomobil, sis ve buzlanmanın olduğu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şerif Ekinci ile eşi Gönül Ekinci, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Gönül Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Şerif Ekinci ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel