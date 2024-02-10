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Tunceli'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni buzlanma olarak belirlendi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Ovacık-Hozat kara yolu Kuşluca köyü mevkiinde buzlanmanın da etkisiyle çarpıştı.

Kazada, AK Parti Tunceli İl Teşkilat Başkanı Teslim Dalkıran, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Öz ile parti üyesi Selçuk Altan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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