Tunceli'de otomobil büfe önündeki 4 kişiye çarptı, 6 yaralı, kaza kameraya yansıdı

Tunceli'de otomobil büfe önündeki 4 kişiye çarptı, 6 yaralı, kaza kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil, dün akşam Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde büfe önündeki 4 kişiye çarptı; araçtaki 2 kişiyle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı KGYS kamerasına yansıdı.
TUNCELİ'de kontrolden çıkan otomobilin büfe önündeki 4 kişiye çarptığı kazada, araçtaki 2 kişiyle birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde meydana geldi. 23 ACH 741 plakalı otomobil, sürücüsü Ş.S.'nin kontrolünden çıkıp büfe önündeki 4 kişiye çarptı. Ardından büfenin malzemelerine çarpan otomobil, yeniden caddeye çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan büfe önündeki 4 kişi ile otomobildeki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı 4 kişinin savrulduğu, ardından aracın büfenin malzemelerine çarpıp yeniden caddeye çıktığı görüldü.