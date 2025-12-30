Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Aralık Salı günü meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. İl merkezimiz ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilecektir."