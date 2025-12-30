Haberler

Tunceli'de 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime yarın ara verileceği bildirildi. Diğer ilçelerde eğitime devam edileceği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Aralık Salı günü meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. İl merkezimiz ve diğer ilçelerimizde ise eğitime devam edilecektir."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
500

