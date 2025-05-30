Tunceli'de Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı
Çemişgezek ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okul müdürünün başarılı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Sarıbalta Köyü İlkokulunda eğitim gören 5 yaşındaki A.H.Y'nin boğazına yemek kaçtı.
A.H.Y'nin nefes almakta zorlandığını fark eden okulun temizlik görevlisi, çocuğu kucağına alarak koridorda koşmaya başladı.
Bu sırada durumu gören okul müdürü Oğuzhan Celayir, uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun boğazındaki yemeğin çıkmasını sağladı.
Celayir'in öğrencisine müdahale ettiği anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel