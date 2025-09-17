Tunceli'de Obruk Oluşumu İnceleniyor

Haberler

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yüzeyde oluşan çukur benzeri yapının obruk olabileceği düşünülüyor. İlgili kurumlar detaylı incelemelerde bulunarak kesin sonuçlara ulaşmayı hedefliyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde oluşan çukurun incelenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dereboyu Köyü'nde yüzeyde çukur benzeri bir oluşum gözlemlendiği, ilk yapılan teknik incelemelerde, bunun obruk olabileceği değerlendirilmekle birlikte, kesin sonuca varmak için detaylı çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yer altı su seviyelerindeki değişimlerin ve bölgenin jeolojik yapısının bu tür oluşumlara zemin hazırlayabileceği, ancak yapılacak ileri incelemeler neticesinde oluşumun kesin niteliği ve olası etkilerinin belirleneceği kaydedildi.

Olayın meydana geldiği alanın yerleşim biriminden uzak olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir acil risk ya da doğrudan bir tehdit oluşturduğuna dair bulgu bulunmamaktadır. Yine de güvenlik tedbirleri kapsamında çevrede takip ve gözlem çalışmaları sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın söz konusu alana izinsiz yaklaşmaması, yalnızca yetkili kurumlarca yapılacak açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."

