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Tunceli'de Nisan Ayında Kar Sürprizi

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Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu ve etrafı beyaza bürüdü. İlkbaharın gelişiyle çiçeklerin açtığı kentte iki mevsim bir arada yaşandı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tunceli'de nisan ayında kar sürprizi

TUNCELİ - Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. İlkbaharın gelişiyle birlikte çiçeklerin açtığı kentte yağan kar yağışı sürpriz olarak değerlendirildi.

Tunceli'de bir haftadır etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Pülümür ilçesi olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. İlkbaharın gelişiyle çiçeklerin de açtığı kentte iki mevsim bir arada yaşanırken, yetkililer sürücüleri zorlu hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği yönünde de uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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