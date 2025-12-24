Haberler

Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonuyla kaydedildi. Sarp dağlar arasında el değmemiş doğasıyla dikkat çeken bölge, birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.

Pülümür ilçesine bağlı Turnadere köyü mevkisinde, yer altı sularıyla beslenen derede görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre başını su yüzeyine çıkararak çevreyi izleyen su samuru, daha sonra kaya oyuğuna girerek gözden kayboldu.

Bu arada, sarp dağların arasında yer alan kent, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
