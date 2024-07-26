Tunceli'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Çemişgezek Belediyesi tarafından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda aşure dağıtımı için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı İbrahim Enes Somrüyek, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Somyürek, "Muharrem ayında tutulan tüm oruçların, paylaşılan lokmaların Hak katında kabul olmasını, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından görevliler vatandaşlara aşure dağıttı.