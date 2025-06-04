Tunceli'de Kurt, Keçiyi Avlarken Kameralara Yansıdı

Tunceli'de Kurt, Keçiyi Avlarken Kameralara Yansıdı
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Tunceli'de Kurt, Keçiyi Avlarken Kameralara Yansıdı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir kurt, ilçe merkezine kadar inerek denk geldiği keçiyi kaptı ve ormanlık alana doğru kaçtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Keçiyi avlayan kurt böyle görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde merkeze kadar inen kurt, keçiyi kaptığı gibi kaçarak ormanlık alanda gözden kayboldu. Kurdun keçiyi götürdüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine kadar inen bir kurt, denk geldiği keçiyi kaptığı gibi sürükleyerek ormanlık alana doğru götürdü. O anlar, yolda seyir halinde olan Şenol Çinkılıç tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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