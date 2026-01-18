Haberler

KOAH hastası, karda sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Güncelleme:
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde KOAH hastası A.G.Y. (67), ekipler tarafından dizleri geçen karda sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri zorlu bir çalışmayla hastaya yardım etti.

Nazımiye ilçesine bağlı Yayık Ağıl köyünde KOAH rahatsızlığı bulunan A.G.Y.'nin ailesinin talebi üzerine ekipler çalışma başlattı. Kapanan yollar nedeniyle bölgeye ulaşım güçlükle sağlanırken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, jandarma ve AFAD ekipleri koordineli şekilde köye sevk edildi. Ambulansın hastanın evine yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar ulaşabilmesi üzerine ekipler, kalan mesafeyi yaya olarak katetti. A.G.Y.'ye evinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ekipler tarafından 1 kilometrelik yolda dizleri geçen karda taşınarak ambulansa ulaştırıldı. A.G.Y., Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
